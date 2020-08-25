"В этом году в деловом квартале "Рассвет", несмотря на пандемию, открылись шесть оригинальных кулинарных концепций. В сентябре ожидается открытие еще пяти фуд-ритейлеров", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что все шесть ресторанов открылись в текущем году, при этом некоторые — в июне-июле.

"Рассвет" — третий флагманский проект компании KR Properties по масштабному освоению промышленных территорий. Квартал расположен на Красной Пресне на территории бывшей фабрики "Мюръ и Мерилизъ". Территория бывшего завода постепенно реставрируется, цеха становятся офисами, жилыми лофтами, шоу-румами и ресторанами.