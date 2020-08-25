Согласно объявлению, на продажу выставлено порядка 20 аттракционов общей стоимость более 35,8 млн рублей.

В частности, на продажу выставлены "Американские горки" — за 4,5 млн рублей, "Колесо обозрения" — за 4,5 млн рублей, аттракцион "Драконы" — за 2 млн рублей, аттракцион "Праздничная карусель" — за 4 млн рублей.

Помимо развлекательных объектов, собственник распродает торговые павильоны, звуковое и концертное оборудование, а также профессиональное оборудование для фаст-фуда.

Продавец отказался комментировать агентству "Интерфакс-Юг" причину продажи парка аттракционов. Однако по данным информированного источника, ликвидация бизнеса связана с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

Так, с 28 марта на территории Волгоградской области действует запрет на посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых парков и заведений.