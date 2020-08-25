«По словам министра юстиции Таиланда Сомсака Тепсутина, пилотный проект уже запущен в пяти тюрьмах страны, среди них Районг, Трат и другие. В 2021 финансовом году планируется открыть для туристов еще 67 тюрем. Путешественникам покажут кулинарные конкурсы для поваров-заключенных, также они смогут посетить магазины и купить сувениры, изготовленные арестантами», — пишет газета.

По словам Тепсутина, всего в Таиланде 143 тюрьмы, однако невозможно открыть их все для туристов. Если некоторые из исправительных учреждений станут популярными у путешественников, то в перспективе министерство планирует сотрудничать с Минтуризма и спорта, чтобы продвигать «тюремный туризм». Кроме того, многие из выбранных тюрем расположены на экскурсионных маршрутах.

«Заключенные выбирают для себя новые виды деятельности, получают профессию, чтобы после освобождения скорее вернуться к нормальной жизни в обществе. Подобный эксперимент позволяет изменить отношение к тюремному «сумрачному миру» и представить его миром возможностей», — считает министр.

Он добавил, что арестанты смогут использовать свои способности и навыки для заработка даже в неволе.