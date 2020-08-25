"Держу ситуацию на личном контроле, проговорил с главами пострадавших муниципалитетов. Мы должны исключить нахождение туристов рядом с потенциально опасными местами, уже организована необходимая работа по эвакуации", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что крупные лесные пожары с понедельника тушат в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске.

"Ситуация осложнена тем, что лесная подстилка горит в труднодоступных местах, к тому же в крае установлен 5 класс пожароопасности. Все силы и средства брошены на ликвидацию огня, работает авиация, также ждем усиления из федерального центра", — сообщил глава региона.

По словам Кондратьева, главная задача — максимально быстро справиться с огнем.

"А дальше уже будем разбираться с причинами его возникновения", — добавил он.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по краю сообщила, что наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где лесной пожар оказался между двух населенных пунктов — Большой Утриш и Малый Утриш.

В ближайшее время к тушению пожара под Анапой присоединится самолет Ил-76 из подмосковного Раменского с 42 тоннами воды на борту. Для тушения лесного пожара в Анапе из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200.

Решением исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС.

Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты.

Природного пожар на территории государственного заповедника "Утриш" возник накануне. По информации муниципальных властей, на данный момент огнем пройдено порядка 82 га. Общий фронт составляет до 5 км, активного горения — около 3 га.