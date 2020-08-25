В июне падение перевозок было на уровне 79% год к году.

На внутренних линиях группа перевезла в июле 2,89 млн человек (-19%), на международных — 27,7 тыс. (-99%). Пассажирооборот за отчетный период уменьшился на 64%, до 5,97 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 58%, до 7,6 млрд кресло-километров. При этом занятость кресел в авиакомпаниях группы уменьшилась на 11,3 процентных пункта, до 78,7%.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" в прошлом месяце сократила пассажиропоток на 72%, до 1,03 млн пассажиров. На внутренних линиях компания перевезла чуть более 1 млн человек (-43%), на международных — порядка 26 тыс. (-99%). Пассажирооборот уменьшился на 79%, до 2,06 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 74%, до 2,9 млрд кресло-километров. Занятость кресел компании упала на 17,2 п.п., до 70,4%.

"В июле 2020 года продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок группы "Аэрофлот", поступательно увеличивается занятость кресел. Авиакомпания "Победа" по итогам июля вышла на показатели перевозок сопоставимого периода прошлого года. В августе авиакомпания "Аэрофлот" приступила к поэтапному возобновлению международного регулярного воздушного сообщения — открыты рейсы в Великобританию и Турцию", — отмечается в сообщении компании.

В январе-июле пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 15,9 млн человек (-54%), занятость кресел — 69,7% (-11,5 п.п.). Флагманская компания перевезла 8,8 млн человек (-59%) при занятости кресел 64,6% (-14,2 п.п.)

В июле из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыл один Airbus А330-300. На конец месяца парк всей группы насчитывал 359 воздушных судов, авиакомпании "Аэрофлот" — 245 единиц.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".