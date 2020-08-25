По словам руководителя операционного отдела Didi в РФ Даниила Петина, сервис работает в Казани в сотрудничестве с местными автопарками, при этом все поездки Didi в России будут застрахованы.

Дальнейшие планы по экспансии в России представители компании не раскрывают.

В июле на сервисе Avito появилось объявление о поиске водителей для Didi в Казани, его разместило ООО "Юником", которое позиционировало себя как официального представителя Didi в РФ.

В конце прошлого месяца Didi открыл в Казани центр подключения водителей.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщала, что до конца года Didi может запуститься в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Didi работает в 9 странах мира, включая Японию, Австралию, Мексику и др. Didi осуществляет 10 млрд поездок в год, обслуживая более 550 млн пассажиров.

Согласно данным Crunchbase, компания Didi Chuxing основана в 2012 году. Она привлекла в общей сложности $21,2 млрд в рамках 20 раундов финансирования. В 2015 году в Didi вложился Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation.

В декабре 2019 года в РФ было зарегистрировано ООО "Диди Мобилити Рус", в котором 99% принадлежит сингапурской структуре Didi Mobility Pte. Ltd.