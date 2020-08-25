Второй день в России отмечается минимальный суточный прирост за последние четыре месяца. Накануне в понедельник в России было 4 744 новых случая коронавирусной инфекции, и это значение также оказалось минимальным с конца апреля, когда в стране отмечался подъем заболеваемости.
В Москве в вторник, сообщает оперативный штаб, 681 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1155 выздоровевших.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 966 189 случаев коронавирусной инфекции, 16 568 умерших и 779 747 выписанных (6 652 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 874.