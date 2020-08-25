Согласно тексту документа, министерство делит страны на три категории – А, В и С в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для каждой из них существуют свои правила въезда на Кипр. Россия была включена в список стран группы С (с повышенным риском).

«Въезд разрешен тем, кто постоянно проживает в стране, а также членам их семей, обладателям вида на жительство и дипломатам», — отмечается в тексте.

По прилету граждане РФ должны предъявить отрицательный результат теста на ковид или сдать его на месте за свой счет. Также они должны соблюдать двухнедельный карантин, за 48 часов до его окончания необходимо пройти тестирование повторно.

«Все пассажиры, независимо от категории, к которой относится их страна, обязаны подать заявку на CyprusFlightPass за 24 часа до вылета в республику. В целях безопасности общественного здравоохранения и контроля эпидемиологической картины в аэропортах будут выборочно проверять наличие результатов тестирования на ковид», — подчеркивает Минздрав.

Кипр с 23 июля открыл границы для граждан 50 стран.

Пассажирское авиасообщение на Кипре было приостановлено 21 марта в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса.