"Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты", — говорится в сообщении.

Природный пожар на территории государственного заповедника "Утриш" возник накануне. По информации муниципальных властей, на данный момент огнем пройдено порядка 82 га. Общий фронт составляет до 5 км, активного горения — около 3 га.

В тушении задействованы 217 человек, экипированных ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом, а также 21 единица техники. Организован постоянный подвоз воды.

Ранее сообщалось, что к тушению привлечены два вертолета и три катера МЧС России.

Решением исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС. Ситуация находится на постоянном контроле.