Исследование показало, что среди сограждан в возрасте от 45 лет и старше осенний отпуск на даче проведёт каждый десятый.

Согласно опросу, путешествовать по России во время осеннего отпуска планируют 7% респондентов, отправиться на отдых за границу планируют 2% сограждан.

Согласно результатам исследования, отпуск на осень планирует каждый третий россиянин, среди сограждан с ежемесячным доходом более 80 тыс рублей такие планы есть у 37% респондентов.

В свою очередь, согласно данным Superjob.ru, 56% россиян не пойдут в отпуск осенью, среди молодежи в возрасте до 24 лет таких респондентов две трети (67%).

Опрос был проведен 17-24 августа 2020 года среди 1600 респондентов старше 19 лет, представляющих экономически активное население России, в 331 населённом пункте, во всех федеральных округах.