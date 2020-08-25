Так, последние троллейбусные маршруты №№ м4, 28, 59, 60, 64, 72 с 25 августа переведены на автобусы и электробусы. По маршруту № м4 запущены электробусы, по остальным маршрутам, названным №№ т28, т59, т60, т64, т72 запущены автобусы.

"25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта — по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперёд", — приводит слова гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова его пресс-служба.

По его словам, тенденция перехода на электробусы есть во многих городах Европы, Америки, Азии, "но именно российская столица занимает первое место по количеству электроавтобусов среди европейских столиц".

"В знак уважения к троллейбусу руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы", — сообщил Антонов.

Отмечается, что на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. Скоро в этом районе откроется Музей Транспорта Москвы, там тоже можно будет увидеть троллейбусы разных лет. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса.

Первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в ноябре 1933 года от Тверской заставы (Белорусского вокзала) до села Всехсвятского (ныне район станции метро "Сокол"). 1960-е стали пиком развития троллейбусного хозяйства. С 1960 по 1972 г. сеть линий увеличилась с 540 до 884 км. Общая длина троллейбусной сети к 1970 г. достигла 1253 км и с 1971 г. являлась самой протяженной в мире. В начале 1997 года в Москве действовали 85 троллейбусных маршрутов общей протяженностью 916,8 км (одиночная контактная сеть — 1273 км), работали 8 троллейбусных парков.