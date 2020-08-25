"Решением исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС. Ситуация находится на постоянном контроле", — говорится в сообщении.

По информации властей, огнем пройдено до 30 га леса. Организована эвакуация туристов из лагун с помощью плавсредств, дежурят кареты скорой помощи. Жертв и пострадавших нет.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в свою очередь, сообщило, что площадь активного горения в государственном заповеднике "Утриш" на текущий момент составляет около 3 га. Проведена эвакуация отдыхающих, за ночь из окрестностей поселка Малый Утриш выведены 350 человек.

К тушению возгорания привлечены два вертолета и три катера МЧС России.