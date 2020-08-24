"Однодневные туры медикам подарили один из петербургских туроператоров и Новгородский муниципальный центр развития туризма "Красная изба". Инициативу турбизнеса поддержали администрация Великого Новгорода, государственный музей-заповедник, Киномузей и другие организации", — пояснил собеседник.

Для медиков в одном из древнейших городов России разработана специальная программа. В сопровождении гидов, одетых в средневековые наряды, они совершат интерактивное театрализованное путешествие по историческому центру города, посетят Ремесленную слободу, Центр музыкальных древностей и другие достопримечательности.

Согласно информации мэрии, врачи и медсестры смогут взять с собой в Великий Новгород близких, которые оплатят 50% стоимости туруслуг.