"На территории Краснодарского края действуют четыре лесных пожара: в муниципальном образовании Туапсинский район, городах Анапа, Геленджик и Новороссийск. Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 16 га", — говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка, по информации пресс-службы, складывается на территории Туапсинского района и под Анапой. Там в тушении задействована авиация — вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также морские суда МЧС России.

Пожар под Анапой тушат на территории заповедника "Утриш". По состоянию на 18:00 в тушении задействованы более 200 человек и 21 единица техники. Авиация сбросила на очаги 50 тонн воды.

По данным Северо-Кавказского управления гидрометеорологической службы, в ближайшие сутки в северо-западных районах Кубани и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4-5 класса.