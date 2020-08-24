"Все россияне, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале Госуслуг в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля. Информация передается в отдел Роспотребнадзора в том регионе, где ожидается прибытие пассажира. На лиц, которые по каким-либо причинам не передали результаты исследования, могут наложить административное взыскание", — рассказали в ведомстве.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, правило касается как граждан, прибывших на регулярных рейсах, так и чартерным авиасообщением. Пройти тестирование необходимо в течение трех дней после прибытия в Россию. В случае нарушения требования ведомства с гражданина могут взыскать штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

В ведомстве добавили, что на Госуслугах необходимо размещать результаты тестирования не только совершеннолетних, которые зарегистрированы на портале, но и детей. Для этого родитель в анкете должен заполнить сведения в строке о несовершеннолетних детях и прикрепить скан документа с результатами тестирования.

Фото: Интерфакс

По сообщениям СМИ, к российским туристам, вернувшимся с отдыха в Турции, приходит полиция или участковый, чтобы удостовериться в выполнении санитарно-эпидемиологических правил. В Роспотребнадзоре порталу "Интерфакс-Туризм" заявили, что ничего не знают об обходах туристов правоохранителями. "Все наши специалисты, которые могут посетить граждан РФ, предъявляют удостоверение Роспотребнадзора", — заверили в ведомстве.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией. Сначала открылись рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа – в курортные аэропорты Анталья, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы. За первую неделю после открытия авиасообщения в Турцию прибыли более 110 тыс. туристов из России.