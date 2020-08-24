Первый прямой рейс из Казани выполнен 21 августа, из Новосибирска — 23 августа, из Калининграда — 24 августа, сообщил перевозчик.

До этого в августе Royal Flight возобновила полеты в Анталью, а также Бодрум и Даламан из Москвы. Кроме того, компания возит пассажиров в Анталью из регионов РФ (Перми, Омска, Челябинска, Самары и др.) со стыковкой в Ростове-на-Дону.

Коммерческие пассажирские рейсы из РФ в Анталью, Бодрум и Даламан возобновились с 15 августа. При этом выполнять их — как и другие полеты за рубеж — сперва было можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа Россия разрешила летать за границу также из Казани, Калининграда и Новосибирска.