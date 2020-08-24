В настоящее время, ввиду снижения пассажиропотока из-за ограничительных мер COVID-19, поезд курсировал в режиме: Петрозаводск — Петербург — утром, Петербург — Петрозаводск — вечером.

С 1 сентября расписание движения поездов вернется: поезд №804 оправляется из Санкт-Петербурга в 06:32 и прибывает в Петрозаводск в 11:50, поезд №806 оправляется из Санкт-Петербурга в 18:00 и прибывает в Петрозаводск в 22:57, поезд №803 оправляется из Петрозаводска в 06:36 и прибывает в Санкт-Петербург в 12:00, поезд №805 оправляется из Петрозаводска в 18:00 и прибывает в Санкт-Петербург в 22:56.

Поезда "Ласточка" на данном маршруте в обоих направлениях делают остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.