"В связи с обращением Минкультуры России и стабилизацией эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор внес изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Музеи и музеи-заповедники смогут принимать туристско-экскурсионные группы", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в актуализированных методических рекомендациях "исключается запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями; внесенные изменения допускают прием экскурсионных групп по заявкам туристических организаций".

Как отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба ведомства, "музеи и музеи-заповедники играют важнейшую роль для туристической отрасли нашей страны, и возобновление приема туристско-экскурсионных групп станет еще одним шагом на пути к восстановлению привычной жизни учреждений культуры". По ее словам, первый опыт работы с посетителями при соблюдении всех мер безопасности поможет музеям при организации работы и с туристическими компаниями.