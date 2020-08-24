"Август и сентябрь на берегах Байкала – один из лучших периодов для отдыха. Погода теплая и солнечная, вода в бухтах максимально прогрелась, можно купаться и загорать. Кроме того, в этом году на Байкале невероятное количество грибов. Туристы выходят за территорию отелей и буквально через полчаса возвращаются с полными пакетами белых", — рассказали в компании.

И добавили, что повара отелей готовят собранные туристами грибы, жарят с картошкой, мясом.

"Одна москвичка купила две трехлитровые банки, засолила в них грибы и увезла с собой. Стерилизовала прямо на кухне отеля. Многие гости успевают засушить грибы и увозят их с собой. Дары леса сушатся практически в каждом номере", — добавили в TUI России.

Помимо грибов путешественники собирают чернику, бруснику и кедровые орехи. Они также в изобилии продаются на рынках Бурятии.

"У нас осталось три заезда на Байкал с перелетом в Бурятию – 29 августа, 6 и 14 сентября. В это время там золотая осень. Туристы, которые поедут в конце августа, 4 сентября смогут принять участие в ежегодном празднике, Дне города Улан-Удэ", — отметили в пресс-службе.

В компании рассказали о результатах опроса, который прошел среди туристов, вернувшихся с Байкала. "Почти все остались довольны поездкой и с удовольствием рекомендуют Бурятию своим друзьям и знакомым. Радушный и теплый прием, готовность идти навстречу пожеланиям гостей позволяют почувствовать себя как дома", — сообщили в TUI Россия.

Туры на Байкал входят в программу кэшбека, в рамках которой при покупке путешествия с 21 по 28 августа через сайт мирпутешествий.рф можно получить кэшбек в размере до 20% его стоимости. Цена недельного тура на Байкал на базе чартера в среднем начинается от 30 тыс. рублей с человека (перелет включен).

TUI предлагает три варианта экскурсионных туров – WOW BAIKAL (заезд 29 августа, цена от 33,1 тыс. рублей с человека), FOLLOW BAIKAL (с 6 сентября, от 40,2 тыс.) и HELLO BAIKAL (с 14 сентября, от 41,1 тыс.).

Байкал – самое глубокое озеро на планете с уникальной флорой и фауной. 70% побережья озера находится на территории Бурятии, причем здесь много песчаных пляжей, где выйдя из освежающей воды можно погреться на горячем песке. Также путешественников привлекает бурятская культура – старообрядчество и шаманизм.

До запуска чартеров недельный отдых на Байкале стоил 90-100 тыс. рублей на человека.