"Несмотря на пандемию коронавируса, в июле число иностранных гостей составило 6,5 млн человек. Статистика по августу значительно лучше, поэтому при условии, что эпидемиологическая ситуация в Турции не ухудшится и авиасообщение с другими государствами будет постепенно возобновляться, мы рассчитываем принять до конца 2020 года 15 млн гостей, из которых 2,5 млн – внутренние туристы, а остальные – иностранные путешественники", — цитирует газета министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.

По его словам, доходы от туризма в этом случае могут составить $11 млрд. "С 1 июня туристический сектор начал набирать обороты, возобновилось авиасообщение с Россией, Украиной, Великобританией и Германией. Наши ожидания по числу туристов в 2020 году были очень высокими, но пандемия внесла свои коррективы, и мы, так или иначе, примем меньше гостей, чем в 2019 году. 2021 год в этом плане обещает быть намного лучше", — сказал Эрсой.

В 2019 году Турцию посетило 45 млн иностранных туристов – это на 14,1% больше, чем годом ранее. При этом из России впервые в истории приехало свыше семи миллионов человек – на 17% больше, чем годом ранее.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа добавились рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы. По словам туроператоров, рейсы в Турцию летают со 100% загрузкой.