В России в полночь 21 августа стартовала распродажа туров по России с кэшбеком до 20%. Ее цель – поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 млрд рублей. Распродажа продлится до 28 августа, выехать на отдых можно с 21 августа по 20 декабря.

"Туроператоры сообщают о росте продаж туров с кэшбеком после старта программы на 10-55%. Наибольшей популярностью пользуются курорты Краснодарского края и Крыма, санаторно-курортное лечение во многих регионах, в том числе в Сибири, Центральной России, Калининградской области, экскурсионные туры. В основном, туры бронируются на осень, в том числе на осенние школьные каникулы", — рассказала Тюрина.

По ее словам, чаще всего туры приобретают люди, которые и так обдумывали возможность поездки, а распродажа их подстегнула. "Большого потока новых клиентов туроператоры не ждут, так как сезон массовых отпусков уже завершен. Средний чек на поездку в рамках программы, как нам сообщили в некоторых компаниях, составляет 50 тыс. рублей. По данным туроператоров, никто из туристов еще не получил кэшбек на приобретенные туры", — рассказала Тюрина.

Кроме того, по информации РСТ, у многих компаний возникли проблемы из-за того, что сроки, отведенные на подготовку к участию были очень сжатыми, а решить нужно было множество технических проблем.

"Из-за этого многие не успели выложить все предложения, которые хотели, а кто-то вообще не успел подключиться к программе. Кроме того, многие руководители туркомпаний считают, что недельная распродажа – это слишком мало. По их мнению, ее нужно будет продлить либо повторить – в этом случае у поставщиков услуг уже не возникнет технических проблем, связанных с подключением. Но все туроператоры отмечают, что программа очень полезна и ее результатом обязательно будет рост интереса к отдыху в России", — сказала Тюрина.

Как сообщалось, туры с кэшбеком размещены на сайте мирпутешествий.рф, на котором можно выбрать желаемый регион, а затем пакетные предложения туроператоров, включающие отель и транспортировку, отдельно размещение в отеле или речные круизы. После выбора поставщика услуги турист переходит на его сайт и там оплачивает тур картой "Мир", зарегистрированной в бонусной программе. После оплаты он должен в срок до пяти дней получить кэшбек 5 тыс. рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. рублей – за тур стоимостью от 50 до 75 тыс., 15 тыс. рублей – за поездку дороже 75 тыс. рублей. В распродаже принимают участие 2 тыс. туроператоров и отелей, предложивших около миллиона путешествий. Ростуризм ожидает, что турпоездки в рамках программы совершат около 3 млн человек.