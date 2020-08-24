"В июле и августе команда проекта "Ноль отходов" Гринпис обследовала побережья двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — Байкала и Куршской косы. Эксперты собрали с территорий больше 6 тысяч фрагментов мусора", — сообщили в Гринпис.

Из 3975 фрагментов мусора, собранного на берегах Байкала, 86,6% оказались пластиком. При этом одноразовые пластиковые товары составляют 87% от всего найденного пластика. С побережья Балтийского моря на Куршской косе удалось собрать 2416 фрагментов мусора, 80% из них — пластик. Большая часть пластикового мусора когда-то была одноразовыми товарами (62%).

В Гринпис уточнили, что главными загрязнителями Байкала стали пластиковые бутылки, а Куршской косы — окурки.