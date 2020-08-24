"Без возможности полета напрямую из "Кольцово" по турецкому направлению пока спрос не оправдывает те надежды, которые были в операторской среде", — сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

По его словам, операторы ожидают открытия других массовых зарубежных направлений, в частности, ОАЭ.

Как сообщалось, с 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в популярные у туристов РФ курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.