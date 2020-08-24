"Чтобы легально попасть сейчас в Европу нужно иметь уважительную причину: вид на жительство, гражданство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране. Некоторые сервисы предлагают россиянам помощь в организации выезда в страны Европы, для этого они оформляют медицинские справки для выезда в страны ЕС с целью лечения", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, для оформления справки сервисам нужно знать даты поездки, а также необходимо приобрести авиабилеты и забронировать отель. Готовый документ можно получить по почте через несколько дней. Стоимость в разных фирмах варьируется от 2 до 60 тыс. рублей. "Компании заверяют, что никаких проблем на границах не возникнет, многие туристы обращаются за этой услугой, а на российской границе даже не спрашивают эти справки", — пояснила Ломидзе.

"Как правило, самостоятельные российские туристы используют эту лазейку, отправляясь в ЕС на вывозных рейсах "Аэрофлота", а также со стыковкой в Стамбуле или Великобритании. Также все еще востребованы путешествия в страны Европы через Белоруссию. Сейчас трансфер "под ключ" из Москвы в Минск стоит порядка 40 тыс. руб.", — сообщила Ломидзе.

Нередко, по ее словам, сервисы предлагают бонусом приобрести отрицательный тест на COVID-19 со скидкой по возвращении в Россию.

Между тем, в АТОР отметили, что вариант с купленными справками не заинтересует массовых туристов, потому что сопряжен с дополнительными тратами и неудобствами, и он, по сути, является нелегальным. Кроме того, это нарушение закона, за которое как туриста, так и "организатора" его выезда, можно привлечь к ответственности.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 15 августа – со Швейцарией, но туда въезд открыт только тем, у кого есть ВНЖ или кто едет на длительную учебу или лечение. Другие страны ЕС пока не готовы открывать свои границы для граждан РФ.

В свою очередь, в понедельник, газета "Известия" сообщила, что Россия готовится открыть авиасообщение с еще несколькими странами. По информации издания, в перечень могут войти Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай, решение может быть обнародовано вторник, 25 августа.