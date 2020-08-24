Документом разрешается возобновление образовательной деятельности. При этом организации, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, смогут возобновить учебный процесс лишь с 14 сентября.

Уточняется, что традиционные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут под открытым небом только для учащихся 1 и 11 классов и при условии обязательного использования масок лицами, которые сопровождают школьников.

Также постановлением снимается запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных Единый календарный план, при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора и Минспорта.

"Иные ограничения, предусмотренные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняются до 20 сентября", — следует из постановления.

В Петербурге на сегодня действует запрет на проведение массовых и публичных мероприятий, не работают кино и театры, запрещена работа фудкортов. В то же время в городе разрешено проводить культурные, спортивные и зрелищные мероприятия под открытым небом.