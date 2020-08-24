При этом в первом полугодии число туристов сократилось на 51,9%.

Сообщается, что число иностранных туристов в отелях Литвы во втором квартале снизилось на 91,3%, до 47,4 тыс., литовских – на 52,9%, до 260,8 тыс.

"Из-за пандемии в стране в апреле в гостиничном секторе проживали в апреле на 89,7%, в мае — на 81,3%, в июне — на 52,6% меньше туристов", — говорится в сообщении.

Больше всего туристов во втором квартале приехало из Украины — 9,4 тыс. (или 27,5% от всех иностранцев), из стран ЕС — 20,1 тыс.