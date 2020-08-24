Как указано в сообщении, по техническим причинам работа аквапарка приостановлена до 26 августа.

"Возврат за даты закрытия мы постараемся произвести автоматически, без необходимости писать заявления", — сообщает администрация аквапарка.

По информации информированного источника, причиной временного закрытия аквапарка стал произошедший в нем в минувшие выходные пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 15 кв. метров, огнем повреждена баня в аквапарке "Горки". При пожаре никто не пострадал. На ликвидацию возгорания выезжали 11 пожарных автомобилей, 34 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Аквапарк "Горки" ТРК "Окская Жемчужина" является самым крупным круглогодичным аквапарком в радиусе 200 км от Москвы и одним из крупнейших в России.