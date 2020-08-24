Полеты будут выполняться до четырех раз в неделю на среднемагистральных Airbus A320neo.

Сейчас S7 летает в Анталью и еще один турецкий курортный город Даламан только из Москвы, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Коммерческие пассажирские рейсы из РФ в Анталью, Бодрум и Даламан возобновились с 15 августа. При этом выполнять их — как и другие полеты за рубеж — сперва можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа Россия разрешила летать за границу также из Казани, Калининграда и Новосибирска.