"Первая группа школьников отправилась по маршруту "Серебряное ожерелье. Псков". Дети побывали в псковском кремле, в Свято-Успенском и Псково-Печерском монастырях, увидели два новых объекта – Варлаамовскую и Высокую башни, а также один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО – собор Иоанна Предтечи", — рассказала она.

Как отметила Тюрина, помимо маршрута "Серебряное ожерелье. Псков" запланированы еще семь культурно-просветительских программ. До 30 ноября школьники отправятся в путешествие по двум основным направлениям – Москва и Санкт-Петербург, а также в Великий Новгород и по "Императорскому маршруту" (от Тюмени до Тобольска).

По ее словам, благодаря таким поездкам дети смогут получить дополнительные углубленные знания по школьной программе. Отправиться в туры могут победители олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов.

"Участие дает детям возможность увидеть страну, понять связь времен и эпох, соединить воедино все, о чем рассказывают учителя на уроках литературы, истории, музыки и географии", — пояснила Тюрина.

В РСТ сообщили, что маршруты нацпроекта "Культура", которые реализует Минкультуры РФ, в 2020 году корректируются в связи с эпидемиологической обстановкой в каждом регионе посещения. В 2019 году было организовано восемь культурно-просветительских программ, в экскурсии по городам отправились около 17 тыс. школьников.

Культурно-познавательные программы путешествий для детей – продолжение проекта "Моя Россия", который реализуют в стране с 2013 года при поддержке Минкультуры РФ и по поручению президента РФ Владимира Путина. Партнером программы является Российский союз туриндустрии.