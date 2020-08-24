"В программе принимают участие 12 отелей и три туроператора. Механизм реализации этой программы оказался довольно сложным для многих представителей туриндустрии региона: условия участия дорабатывались, их нужно было отслеживать. Некоторые оказались не готовы к участию чисто технически", — сказал представитель центра.

Он уточнил, что электронные ресурсы части игроком местного туристического рынка не имеют возможности оплачивать их услуги онлайн, что предусматривается программой стимулирования доступных внутренних турпоездок.

"Программа легко далась только крупным компаниям. Кроме того, некоторые представители астраханской туриндустрии сразу отказались от участия потому, что и так сильно загружены — сейчас высокий сезон, наблюдает большой наплыв туристов", — уточнил представитель центра.

По его словам, ожидается дальнейший рост турпотока: осень — традиционное время, когда в Астраханскую область прибывают любители рыбалки и охоты.

Как сообщалось, правительство России выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма. Туристы получат кэшбэк на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. — от 50 до 75 тыс., 15 тыс. — за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Кэшбек предоставляется только при использовании карт платежной системы "Мир" любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно.

Приобрести туры в Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Калининградскую область можно только на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года, тогда же будет начислен кэшбек. При этом оплатить путешествие в регионы необходимо в период с 21 по 28 августа включительно.