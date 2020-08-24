"Минприроды России неоднократно выходило к главе республики Башкортостан с предложением создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) федерального значения на горе Куштау с возможным включением также гор Тратау и Юрактау. Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ", — отмечается в сообщении.

Шиханы — древние коралловые рифы, образовавшиеся на дне Пермского моря более 230 миллионов лет назад. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения "Geosites". Подобные горы кроме Башкортостана есть только в Австралии. В 2008 году горы включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России". Кроме того, шиханы имеют значительный рекреационный потенциал, и в будущем здесь может быть создана ООПТ федерального значения, уточняет Минприроды.

Ранее со ссылкой на Хабирова сообщалось, что власти республики отправят документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории.

Сейчас в Башкирии большой общественный резонанс имеет тема расширения ресурсной базы "Башкирской содовой компании" (БСК) за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку шиханов.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасы которого практически истощены, сырья компании при сохранении текущих объемов производства хватит до 2024 года.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, российские потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, заявлял ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

В 2018 году Хабиров принял решение о разработке Куштау. По результатам проведенных ранее геолого-оценочных работ на горе Куштау обнаружено 316,501 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых — сырье для химической промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно для 150 лет работы компании.

АО "Сырьевая компания" (входит в БСК) в августе 2019 года получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау, срок соответствующей лицензии — до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывала начать разработку Куштау в ближайшие несколько лет.

В начале августа текущего года компания начала на шихане вырубку лесного массива для проведения геологоразведочных работ. Это спровоцировало общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам.

В результате конфликта несколько человек были доставлены в полицию, были пострадавшие. Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны конфликта. В БСК сообщили, что возьмут паузу по работам и в последующем будут учитывать позицию властей по поводу разработки Куштау.