Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса и запрета на въезд в Азербайджан, действующего с марта 2020 года.

За текущий период 29,1% посетителей составили туристы из РФ, 26,1% — Грузии, 15,9% — Турции, 7,4% — Ирана, 2% — Индии, 1,9% — Саудовской Аравии, 1,3% — ОАЭ, по 1,2% — Казахстана и Пакистана, по 1,1% -Кувейта и Туркменистана, 0,9% из Великобритании, 0,8% — Ирака, по 0,7% — Узбекистана и Беларуси, 0,6% — Израиля, 5,8% — других стран, 0,1% — лица без гражданства.

Из общего числа посетивших страну 77,2% — мужчины, 22,8% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 7 месяцев сократился 4,8 раза — до 17,5 тыс. человек, из стран Персидского залива — в 3,6 раза до 83,3 тыс. человек.

В отчетный период 68,6% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 29,5% — воздушным транспортом, 1,9% — водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-июль текущего года сократилось в 3,1 раза — до 996,5 тыс. человек. При этом 32,8% выезжали в Иран, 29,2% — Грузию, 20,3% — Россию, 10% — Турцию.

"80,7% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 17,2% — воздушным транспортом, 2,1% — водным транспортом", — подчеркнули в Госкомстате.