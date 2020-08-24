"Российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай)", — сообщает издание.

Правда, отмечает газета, открытие полетов по этим направлениям не окажет существенного влияния на отрасль. Поездки в Евросоюз будут носить единичный характер, скорее всего, их откроют по "швейцарскому" принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров.

Решение ожидалось к концу прошлой недели, но его так и не огласили, сказал "Известиям" собеседник в одной из авиакомпаний. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа, добавил он.

В Росавиации сообщили, что не комментируют вопрос возобновления международного сообщения. В Роспотребнадзоре переадресовали вопросы "Известий" в оперштаб. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. С 1 августа были возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию, а 15 августа – в Швейцарию. Улететь за рубеж в первое время можно было только из аэропортов Москвы, Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 20 августа Росавиация заявила, что с этого дня возобновляется международное сообщение из Калининграда, Казани и Новосибирска.