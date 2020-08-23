По данным ведомства, подтверждена гибель 12 человек, трое получили тяжелые травмы.
В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады "скорой помощи".
"Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме", — сказано в сообщении.
В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.
Там отмечают, что на данный момент ведется идентификация погибших и пострадавших лиц.
Сорвавшийся с высоты микроавтобус принадлежал одной из туристических компаний, сообщают грузинские СМИ.
По данным СМИ, которые ссылаются на представителя туристической компании, в туре участвовало 19 человек, авария произошла на обратном пути.
Там не уточнили гражданство туристов.