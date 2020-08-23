"Мы имеем дело с серьезной ситуацией на грани крупномасштабной общенациональной эпидемии", — приводит ее слова агентство "Рёнхап".

Она отметила, что, хотя прирост новых случаев не достиг пиковых значений, жителям следует по возможности оставаться дома.

По данным "Рёнхап", в Южной Корее за сутки выявили 397 случаев коронавируса — максимальный показатель за период с 23 марта, однако новых летальных случаев нет.

Большинство заболеваний — 294 — приходится на Сеул и его окрестности. Общее количество инфицирований достигло 17 399 при 309 летальных исходах, а количество ежедневных выявляемых случаев с 14 августа утроилось.

Ранее власти страны закрыли ночные клубы, караоке, интернет-кафе и пляжи, а в Сеуле с понедельника жители будут обязаны носить маски в помещениях и снаружи при большом скоплении народа. Власти также предупредили о возможности дальнейшего ужесточения мер, если прирост новых случаев заболевания продолжит ускоряться.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что как считалось ранее, Южной Корее удалось во многом взять под контроль распространение болезни, и страна рассматривалась в качестве модели борьбы с коронавирусом.