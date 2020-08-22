По его словам, водолазы обследовали корабль, пробоин найти не смогли. После этого с помощью тросов и спецтехники теплоход подтянули к берегу.
В настоящее время не до конца понятна причина затопления судна, добавил чиновник.
Также водолазы очистили акваторию реки от мусора, который вымыло водой из помещений подтопленного теплохода. С берега мусор убрали представители городских коммунальных служб.
Дальнейший усиленный мониторинг акватории и берегов на предмет загрязнений будет продолжаться в постоянном режиме, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР сообщалось, что по факту повреждения и затопления в Вологде прогулочного судна "Капитан Артюшин" проводится проверка.
"По предварительным данным, судно в вечернее время 21 августа совершало прогулочный рейс с пассажирами на борту. Во время прохода по реке у Кремлевской площади в городе Вологде корабль получил повреждения, после чего стала поступать вода. Все люди, находившиеся на борту, были спасены и доставлены на берег", — говорилось в сообщении.
По данным регионального УМЧС, на борту в это время находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Погибших, пострадавших нет.
В результате инцидента произошла утечка дизельного топлива. Для предотвращения разлива нефтепродуктов на реке установлены боновые заграждения шириной 142 метра.