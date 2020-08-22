"По предварительным данным, судно в вечернее время 21 августа 2020 года совершало прогулочный рейс с пассажирами на борту. Во время прохода по реке у Кремлевской площади в городе Вологде корабль получил повреждения, после чего стала поступать вода. Все люди, находившиеся на борту, были спасены и доставлены на берег", — говорится в сообщении.

По данным регионального УМЧС, на борту в это время находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Погибших, пострадавших нет.

В результате инцидента произошла утечка дизельного топлива. Для предотвращения разлива нефтепродуктов на реке установлены боновые заграждения шириной 142 метра.

В настоящее время на месте работают следователи, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Утром в субботу сотрудники МЧС начали подготовительные работы для подъема теплохода со дна.