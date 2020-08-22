Накануне прирост составил 845, что более чем на 100 случаев меньше показателей пятницы.

По данным министерства, каждодневный рост случаев COVID-19 находится на уровне, зафиксированном в середине мая, когда правительство страны начало ослаблять введенные из-за пандемии меры.

По данным СМИ, эксперты объясняют рост темпов распространения инфекции собранием больших компаний, особенно среди молодежи.

В то же время отмечается, что причиной увеличения выявленных заражений является проведение большого количества тестов на коронавирус.

Между тем, показатель случаев смерти инфицированных остается низким. В пятницу зафиксировали девять летальных исходов людей с коронавирусом, а в четверг — шесть.

Власти Италии вновь начали ужесточать меры в середине августа, когда среднесуточный показатель новых случаев коронавируса увеличился со 200-300 до 600.

Власти выражают обеспокоенность тем, что возобновление работы школ в середине сентября может вызвать вторую волну коронавируса.

СМИ отмечают, что, тем не менее, темпы распространения коронавируса в Италии ниже, чем в других европейских странах, таких как Испания и Франция. Так в Испании за сутки зафиксировали 3650 новых заражений, а во Франции — 4586.