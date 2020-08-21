В полночь 21 августа стартовала распродажа туров по России с возможностью получить кэшбек, которая продлится неделю, до 28 августа включительно. Распродажа проходит на сайте мирпутешествий.рф, где можно выбрать поездку, а затем перейти для оплаты на сайт туроператора или отеля, предлагающего услуги туристам.

«Активность мы увидели с первых секунд старта программы. Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн рублей. Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет. На текущий момент мирпутешествий.рф посетило 200 тыс. человек, и темпы прироста таковы, что до конца дня мы ожидаем более полумиллиона посетителей», — сказала Догузова.

Она также сообщила, что наибольшей популярностью по просмотрам на сайте пользуются города Золотого кольца, регионы вдоль Волги. Это Нижегородская область, Самарская область, Республика Татарстан и другие регионы центральной России. Также наблюдается большое количество запросов по югу России, оздоровительным курортам Кавказа, Урала, а также по Дальнему Востоку, где сейчас продолжается пляжный сезон.

Как сообщалось, правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получают кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. В распродаже принимают участие 2 тыс. туроператоров и отелей, предложивших около миллиона путешествий. Условия участия — покупка тура на сайте туроператора или отеля-участника и его единовременная оплата картой «Мир».