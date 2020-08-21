"Прямые вылеты в Турцию из Казани, Новосибирска и Калининграда позволят сформировать более стабильную полетную программу, что приведет к увеличению турпотока. Особенно, в Казани и Новосибирске, откуда вылетают туристы из соседних городов", — сказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Макаркова уточнила, что жители Набережных Челнов, Чебоксар и Ульяновска пользуются аэропортом Казани, а жители Томска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка – аэропортом Новосибирска.

"Туристы будут с удовольствием летать прямыми рейсами, кроме того, поток увеличится за счет путешественников с детьми, для которых перелет со стыковкой был затруднителен", — отметила она.

Макаркова добавила, что полетная программа туроператора на рейсах Royal Flight из Калининграда стартует 24.08, Новосибирска — 23.08, Казани — 21.08. Расширение программ запланировано с сентября.

Чартерные полеты в Анталью из Казани и Новосибирска начала выполнять и авиакомпания AZUR air.

"Первый рейс в Анталью из международного аэропорта Казани вылетел в пятницу в 4:10 по московскому времени. На борту находились 238 пассажиров. Также в Анталью вылетел рейс из Новосибирска со 174 пассажирами", сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе авиакомпании.

Ранее туристы из 10 регионов России могли добраться в Турцию стыковочными рейсами AZUR air через аэропорты Платов и Внуково. Загрузка этих рейсов была почти максимальной.