"Нарушения выявлены в деятельности ряда заведений — "Гостевой дом Плотниковых", "Конгресс-отель Таганрог", гостиниц "Приазовье", "Темиринда" в Таганроге, гостиниц "Армаис", "Мишель", "У Василича", "Колизей", "Санси" в Сальске, гостиниц "Интурист" и "Атлант" в Белой Калитве и ряде других", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство нарушений было связано с отсутствием лицевых масок либо респираторов у сотрудников и посетителей.

По итогам мониторинга сотрудниками инспекции составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. Материалы о нарушениях переданы в суд для принятия мер административного воздействия.

Как отметил начальник административной инспекции области Николай Копичка, слова которого приводятся в сообщении, мониторинг показал, что есть ряд заведений, соблюдающих все основные требования.

"Среди них отели Mercure и "Европа" в Ростове-на-Дону, а также мотели "Евразия-Батайск", "Евразия-Аксай" на автотрассе М-4 Дон", — сказал Копичка.