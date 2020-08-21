Как пишет издание, чтобы получить подарочную карту, путешественник должны забронировать как минимум две ночи в отеле, который участвует в программе лояльности. Потратить деньги можно более чем в 100 объектах, среди которых гостиницы, рестораны, в том числе со звездами "Мишлен", кафе и достопримечательности.

Из развлечений можно оплатить "шоколадный тур", посещение Музея дальневосточного искусства и огромного открытого бассейна Genève-Plage на берегу Женевского озера и многие другие.

Подарочная карта будет действовать до 31 декабря, ее выдадут при заезде в отель. На один номер выдается одна карта.

"С помощью программы лояльности власти Швейцарии надеются простимулировать жителей путешествовать, что в свою очередь поможет возрождению пострадавшего из-за пандемии турбизнеса страны", — заключает газета.

Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией 15 августа. Тем не менее, с целью туризма посещать страну пока нельзя.