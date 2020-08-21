Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 16:47 МСК, что на 1,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар рос до 75,01 руб./$1. Евро стоил 88,1975 руб./EUR1, подорожав на 63,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 93,91 копейки — до 80,93 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро днем в пятницу, поскольку участники рынка выходят из рублевых позиций на фоне усилившей падение нефти и роста геополитических рисков вокруг России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального и событий в Белоруссии.