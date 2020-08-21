"Туристка из Северной Ирландии заплатила 222 евро (почти 20 тыс. рублей) за ночь в четырехзвездочном отеле Riu Plaza The Gresham в центре Дублина на О'Коннелл-стрит, она сняла два номера. На следующий день женщина заметила 10-15 укусов клопов по всему телу, которые страшно чесались", — пишет портал.

Как отмечает Dublin Live, туристку поразило произошедшее, поскольку она "ожидала высоких стандартов уборки номеров в отеле 4*, тем более в период пандемии". Она добавила, что на сайте TripAdvisor нашла отзывы других путешественников, которые также пострадали от клопов.

Тем не менее, руководство отеля жалобу отклонило.

"Я бы никогда сюда не вернулась, это был адский отпуск", — констатировала женщина.