Сегодня в 16:53 Пассажиропоток "Шереметьево" в июле упал в 3,5 раза

МОСКВА. 21 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС — Аэропорт "Шереметьево" в июле 2020 г. обслужил 1,459 млн человек: в сравнении с июлем прошлого года показатель упал в 3,5 раза, но по отношению к июню этого года он вырос в 2,3 раза.