По итогам января-июля пассажиропоток "Шереметьево" снизился в 2,5 раза и составил 11,228 млн человек против 28,6 млн человек годом ранее. Основной объем пассажиропотока обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind Airlines, "Россия", "Икар", Royal Flight и Air France.
"Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-июле стали Пхукет, Бангкок, Ереван, Париж и Прага. Самые популярные у путешественников федеральные направления по итогам семи месяцев года — Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар и Екатеринбург", — отмечается в сообщении аэропорта.