"Минувшим днем Росавиация анонсировала возобновление международного авиасообщения из Калининграда. И уже 24 августа наш аэропорт отправит чартерный рейс в Турцию. В Анталью полетит самолет российской авиакомпании Royal Flight", — сказали в пресс-службе.

Затем к чартерной компании на турецком направлении присоединится авиакомпания Azur Air, которая начнет выполнять полеты с 5 сентября.

Частота полетов будет определяться перевозчиками в зависимости от спроса.

Как сообщалось, Росавиация 20 августа заявила, что с 20 августа возобновляется международное сообщение из Калининграда, Казани и Новосибирска. До этого международные полёты выполняли только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.