Курс евро составил 88,0175 руб./EUR1 в 15:53 по Москве, что на 45,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 74,725 руб./$1, подорожав на 93,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,79 копейки — до 80,71 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро днем в пятницу, поскольку участники рынка выходят из рублевых позиций на фоне активно дешевеющей нефти и роста геополитических рисков вокруг России из-за предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального и событий в Белоруссии.