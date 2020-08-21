Реконструкция дороги ведется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Глава Адыгеи поручил Минстрою республики держать на постоянном контроле соблюдение плана-графика, оперативно решать земельные вопросы. Он подчеркнул, что индивидуальная программа социально-экономического развития нацелена на создание необходимой базы для опережающего роста.

"Индивидуальная программа развития региона позволит решить стратегически важные задачи, сформировать инфраструктуру и социально значимые объекты, которые, в конечном итоге, окажут позитивное влияние на качество жизни людей. В этой работе у нас есть максимальная поддержка правительства России, и мы должны сделать всё для своевременного достижения поставленных целей, эффективного исполнения взятых на себя обязательств", — сказал Кумпилов.

Помимо дороги в программу включены реконструкция газораспределительной станции "Краснооктябрьский", обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в Майкопе, предоставленных многодетным семьям и другие.

Как сообщалось ранее, в проект индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи вошло 30 мероприятий. Объем федеральных средств, планируемый к освоению, составит более 5 млрд рублей.