"Полеты по этому маршруту возобновятся 17 сентября и будут выполняться дважды в неделю. Теперь в расписании компании более 90 направлений", — отметила она.

Как сообщалось, с 1 августа "Победа" возобновила полеты в Стамбул (заявленная частота — 5 рейсов в неделю), с 10 августа — сразу в два аэропорта Антальи — "Анталья" и "Газипаша" (9 и 7 рейсов в неделю), со 2 сентября — в турецкий курортный город Даламан (3 рейса в неделю).

Регулярные рейсы в Турцию "Победа" остановила в конце марта в связи с ограничениями на фоне распространения COVID-19. До этого она летала из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул, а также из Краснодара в Стамбул.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.