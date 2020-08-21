"В Московской области в проекте участвуют 98 открытых площадок", — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что речь идет о летних кинотеатрах, кинопаркингах, а также о площадках в парках, скверах, зонах перед муниципальными учреждениями культуры.

Также акция пройдет на 151 закрытой площадке — в 119 культурно-досуговых центрах и домах культуры, 25 кинотеатрах и семи библиотеках.

Специальные программы в рамках акции подготовят семь подмосковных кинотеатров — в городских округах Бронницы, Волоколамском, Дмитровском, Звездный городок, Лобня, Черноголовка, Серебряные Пруды.

"Бернардо Бертолуччи однажды сказал, что люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту. Вот и мы с вами придем в кинотеатры 29 августа для того, чтобы после долгого перерыва вместе посмотреть любимые фильмы, ставшие победителями народного онлайн-голосования", — привели в ведомстве слова его главы Елены Харламовой.

В этом году фильмами акции стали: приключенческая комедия "Холоп", спортивная мелодрама "Лед 2", анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4". Вход на показы бесплатный, их начало — 20:00.

Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в России уже в пятый раз. Организаторы акции: министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".